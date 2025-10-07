Galata Kulesi'nde Filistin Bayrağı Yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağını Galata Kulesi'ne yansıttı. Yerli ve yabancı turistler, bu etkinliği ilgiyle izledi ve bol bol fotoğraf çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel