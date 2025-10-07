Haberler

Galata Kulesi'nde Filistin Bayrağı Yansıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağını Galata Kulesi'ne yansıttı. Yerli ve yabancı turistler, bu etkinliği ilgiyle izledi ve bol bol fotoğraf çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Filistin bayrağı, video yansıtma tekniği ile Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Filistin bayrağını gören yerli ve yabancı turistler, ilgiyle izledi. Turistler, Galata Kulesi önünde bol bol fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.