Şırnak'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat: Gabar Dağı'nda Acil Durum Senaryosu

Şırnak'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat: Gabar Dağı'nda Acil Durum Senaryosu
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Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet planları kapsamında 130 personel ve 25 araçla düzenlenen tatbikatta kontrolsüz gaz çıkışı sonrası patlama ve yangın senaryosu uygulamaya konuldu. Alarmın verilmesiyle birlikte Gabar Dağı TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesi bölgesinde adeta seferberlik ilan edildi. Yangınla birlikte kulede mahsur kalan işçilere ulaşmak için saniyelerle yarışıldı. UMKE ekipleri tam teçhizatla olaya müdahale ederken, itfaiye alevlerin kuleyi sarmasına engel oldu. AFAD ekipleri, kimyasal gaz tehlikesine karşı özel ekipmanla bölgede tarama yaptı. Tatbikatta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, sivil geçişi kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ise olay yerine en kısa sürede ulaşarak, koordineli şekilde müdahale etti. Zorlu arazi şartlarına ve yüksek güvenlik seviyesine rağmen senaryo başarıyla tamamlandı. Gerçeği aratmayan tatbikat, muhtemel bir afet ya da sabotaj durumunda müdahale kabiliyetinin üst düzeyde olduğunu gösterdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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