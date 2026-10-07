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Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı

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Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı
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Çekmeköy'de aracında ölü bulunan iş insanı Ali Emre Ballı, fon soruşturmasında adı geçen isimler arasındaydı. Ballı'nın cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Fon soruşturmasında adı geçen ve Çekmeköy'de aracında ölü bulunan iş insanı Ali Emre Ballı, Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ballı'nın cenazesi Ihlamurkuyu'da toprağa verildi.

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında vatandaşların yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah da bulundu. Ballı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

46 yaşındaki Ballı'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Büyük Çamlıca Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde Ballı'nın ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törene iş adamının finans ve iş dünyasından çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Ali Emre Ballı'nın naaşı, dualar eşliğinde Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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