Foça Belediye Başkanı Gürbüz, Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesisleri'nde bugün düzenlenen bayramlaşma programına, Başkan Gürbüz'ün eşi Seçil Gürbüz, Başkan Yardımcıları Sevilay Altun ve Yasin Tercanlıoğlu da katıldı. Belediye çalışanlarına aileleri ile birlikte mutlu ve sağlıklı günler dileyen Gürbüz, şunları söyledi:

"Zorluklarla geçen 4 yılı geride bıraktık. Ama her zorluğun üstesinden birlikte geliyoruz. Bugün baktığımızda, yerel seçimlere 11 ay gibi bir süre kaldı. Yaklaşık 26 gün sonra da gerçek anlamda ülke tarihimizdeki en önemli seçimlerden bir tanesi yapılacak. Bayramlar, dayanışmanın ve hep birlik olmanın en üst seviyeye taşınması zamanıdır. Değerli mesai arkadaşlarım; ben, sizlerle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Bayramınızı kutluyorum. İnşallah daha uzun seneler huzur, mutluluk ve sağlık içinde bayramlar kutlarız."