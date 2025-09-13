Fiziksel Engelli Berat Asaf'ın Askeri Üniforma Hayali Gerçekleşti
Erzincan'da fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri, jandarma yetkililerinin desteğiyle askeri üniforma giymenin mutluluğunu yaşadı. Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı ve askeri araçları inceledi.
Erzincan'da fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri'nin, askeri üniforma giyinme hayali gerçek oldu.
Ailesinin Yeniçeri'nin hayalini jandarma yetkililerine bildirmeleri üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığında Berat Asaf'a üniforma giyindirilerek hayali yerine gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık tarafından ağırlanan Berat Asaf Yeniçeri'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri, Jandarma Komutanlığında jandarmanın envanterinde bulunan araçları da yakından inceleme fırsatı buldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel