Haberler

Fiziksel Engelli Berat Asaf'ın Askeri Üniforma Hayali Gerçekleşti

Fiziksel Engelli Berat Asaf'ın Askeri Üniforma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri, jandarma yetkililerinin desteğiyle askeri üniforma giymenin mutluluğunu yaşadı. Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı ve askeri araçları inceledi.

Erzincan'da fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri'nin, askeri üniforma giyinme hayali gerçek oldu.

Ailesinin Yeniçeri'nin hayalini jandarma yetkililerine bildirmeleri üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığında Berat Asaf'a üniforma giyindirilerek hayali yerine gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık tarafından ağırlanan Berat Asaf Yeniçeri'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri, Jandarma Komutanlığında jandarmanın envanterinde bulunan araçları da yakından inceleme fırsatı buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.