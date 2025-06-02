Fırat Nehri Üzerindeki Zipline ve Tekne Turu Adrenalini Zirveye Taşıyor

Fırat Nehri'nin muhteşem manzarası eşliğinde yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

ERZİNCAN - Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu adrenalin seven turistlerin vazgeçilmezi oldu.

Erzincan'ın gözde ilçesi Kemaliye'de yer alan Karanlık Kanyon'da kurulan zipline, macera severlerin akınına uğradı.

Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı vatandaşlara Fırat Nehri'nin muhteşem manzarası eşliğinde heyecan dolu anlar yaşattı. Adrenaline doyan vatandaşlar ardından yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyonda tekne turunun keyfini çıkardı.

İlk kez zipline deneyimleme fırsatı bulan doğaseverler, çok eğlendiklerini kaydederek gelmeyenlere mutlaka gelerek bu çılgınlığı deneyimlemesini tavsiye etti.

İşletme sahibi Güven Güldal, "Doğu Anadolu'nun ilk zipline bu gördüğünüz zipline. Yaklaşık 7 senedir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tekne turları yapılıyor. Karanlık Kanyon dünyanın en yüksek kanyonlarından birisidir. 1152 metre yüksekliği vardır. Taş yolunun da tam girişindeyiz. Taş yolu 132 senelik bir yapım öyküsü var. Bu yolu geçmek için dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Kemaliye'nin turizmine baya katkı sunuyorlar. Bura ya gelenler aynı zamanda dağ keçilerini de görme imkanı yakılıyorlar" dedi.