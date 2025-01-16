Üye Girişi
Haberler
İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak

İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku

Filistinli Öğrencilerden AK Parti Kütahya İl Başkanına Ziyaret

Filistinli Öğrencilerden AK Parti Kütahya İl Başkanına Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'i ziyaret ederek başarılar diledi. Öğrenciler, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin sevindirici olduğunu ifade etti ve kültürel bağların güçlenmesine katkıları için teşekkür etti.

Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'i makamında ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan öğrenciler, İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes ve takas anlaşmasının sevindirici bir gelişme olduğu belirttiler. Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi Temsilcileri, Başkan Erenler'e plaket takdim etti. Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi Temsilcileri, "Filistinli öğrenciler ile Kütahya halkı arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesine sunduğunuz değerli katkılar ve destekleriniz için şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu.

Ziyarete, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun'un da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
img

Melike Şahin ile Hadise ters düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.