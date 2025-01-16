Filistinli Öğrencilerden AK Parti Kütahya İl Başkanına Ziyaret

Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'i makamında ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan öğrenciler, İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes ve takas anlaşmasının sevindirici bir gelişme olduğu belirttiler. Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi Temsilcileri, Başkan Erenler'e plaket takdim etti. Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Kütahya Birimi Temsilcileri, "Filistinli öğrenciler ile Kütahya halkı arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesine sunduğunuz değerli katkılar ve destekleriniz için şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu.

Ziyarete, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun'un da katıldı. - KÜTAHYA