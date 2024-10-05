Üye Girişi
Haberler

Filipinler Vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo İslam'ı Seçti

Filipinler Vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo İslam'ı Seçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Muhammet Çörekçi, suhuletle gerçekleşen merasimde Kondo'ya yeni ismini ve çeşitli dini yayınları hediye etti.

Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Çivril İlçe Müftülüğünce düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğüne müracaat eden Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo'ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Tören sonrası değerlendirme yapan Çivril Müftüsü Muhammed Çörekçi mutlu ve duygusal bir gün yaşadıklarını ifade ederek "Bugün hem çok mutlu hem de duygulu bir gün yaşadık. Müslüman olmak istediğini belirterek Müftülüğümüze müracaat eden Filipinli Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenledik. Sevinç Gözyaşları içinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bethzaıda Mojar Kondo Beyza ismini aldı. Kendisine Meal, İlmihal ve İhtida Belgesi takdim ettik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Filipinler Çivril Kültür Yerel Yaşam Müftü

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler! Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 eKİM Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title