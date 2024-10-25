Üye Girişi
Haberler

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nda Can Kaybı 46'ya Yükseldi

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nda Can Kaybı 46'ya Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, sel ve toprak kaymalarına yol açarak 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2.6 milyon kişi etkilendi.

Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası ülkede şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Ülkenin çelitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı. Filipinli yetkililer, ülke genelindeki 9 bölgede Trami nedeniyle can kayıplarının olduğunu bildirdi. Tropik fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıklayan yetkililer en az 20 kişiden haber alınamadığını aktardı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtınadan 2.6 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bu yıl Filipinler'i vuran 11'inci fırtına olan Trami, Luzon adası boyunca ilerleyerek Bicol ve Calabarzon bölgelerinde feci sel ve toprak kaymaları ile yıkım izleri bıraktı. Filipinli yetkililer, 28 can kaybı ile en fazla ölümün başkent Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaydedildiğini belirterek Calabarzon bölgesinde de 15 kişinin yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

Devlet Meteoroloji Bürosu, Trami'nin bugün ilerleyen saatlerden Filipinler'de etkisini yitireceğini açıkladı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğal Afetler Hava Durumu Filipinler Fırtına manila Yerel Yaşam Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor? 26-27 Ekim Adana hava durumu | Adana'da hafta sonu hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı? Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.