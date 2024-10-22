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FETÖ elebaşının öldüğü oda numarasında anlaşılamayan tesadüf

FETÖ elebaşının öldüğü oda numarasında anlaşılamayan tesadüf
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Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, tedavi gördüğü St Luke's Hastanesi'nin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, tedavi gördüğü St Luke's Hastanesi'nin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının öldüğü oda numarasının 251 olması dikkat çekti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen"in öldüğü dün sabah saatlerinde açıklanmıştı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören Gülen, ölmeden önce evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'ne kaldırıldı. Terörist başı Gülen, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının 251 nolu odada ölmesi dikkat çekti. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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