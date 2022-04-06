YILDIRIM, BURSA (İHA) - Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı

BURSA Bursa'nın fethinin 696'ncı yıldönümü, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi'ndeki etkinlikle kutlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde fethin gerçekleşmesinde tarihi önem taşıyan Balabanbey Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Kır, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Karaaslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Bursa Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Kenan Menteşe, Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi M. Selhun Hacıoğlu,belediye meclis üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Selhun Hacıoğlu, Bursa'nın tarihsel süreç içerisindeki yeri, Bursa'nın nasıl başkent olduğu ve Bursa'nın ekonomik, ticari ve kültürel hayatı üzerine konuştu. Törende konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa, 4 bin yıllık bilinen tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü ve kadim bir kenttir. Şüphesiz ki bu kadim kent en parlak zamanını Osmanlı döneminde yaşamıştır. Bursa, bundan 696 yıl önce, 6 Nisan 1326 yılında gerçekleşen kutlu fetihle birlikte yeni bir anlam ve manevi bir kimlik kazanmıştır. Tarihi başkent Bursa, Osmanlı yönetimiyle birlikte; mimaride, ticarette, bilimde ve sanatta dünya ile yarışan bir kent haline gelmiştir. Bursa; ecdadın elinde, bir şehir olmanın ötesinde medeniyetimizin simgesi haline dönüşmüştür. Balaban Kalesi, Osmanlı'nın Bursa'da inşat ettiği ilk yapıdır. Ecdat, Bursa'nın fethi için hazırlıklarını bu kalede yapmıştır. Osman Gazi işte buradan oğlu Orhan Gazi'ye, Tophane surlarında parlayan Bizans Manastırı'nı göstererek 'beni bu gümüşlü kümbete gömün' demiş ve Bursa'nın fethini hedef göstermiştir. Yıldırım Bursa'nın fetih kapısıdır. Yıldırım tarihtir, Yıldırım emanettir, Yıldırım vasiyettir" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı, kadim şehir Bursa'nın 696'ncı fetih yıl dönümünü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bu tarihi ve kadim kente hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur. Ecdat yadigarı olan bu kadim bölgede, tarih ve medeniyetimizi yeniden canlandıracak ve geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Balaban Kalesi ve çevresini koru alanı haline getirdik. Hünkar Köşkü çevresini kamulaştırarak, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir kent parkı oluşturuyoruz. Bursa'nın ilk ipek fabrikası ve Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü'nü restore ederek, bölgeye bir kültür merkezi ve sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Yine, talimhane olarak bilinen ve içerisinde Çobanbey Külliyesi'nin de bulunduğu alanı kamulaştırarak, ecdadın izlerini gün yüzüne çıkaracağız. İnşallah bu bölge çalışmalarımızla birlikte tarihimizin ve medeniyetimizin yaşayan bir müzesi haline dönüşecek. Yıldırım Beyazıd Han'ın cesaretini, Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini kendimize rehber edinerek. Yıldırım ve Yıldırımlılar için yılmadan yorulmadan, samimiyet ve gayretle çalışacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim, devletimiz ilelebet kaim olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, "Medeniyetimizin kurucu şehri, tarihimizin ulu çınarı, birlik ve beraberliğimizin ortak noktası Bursa'mızın fethinin 696'ncı yılı kutlu olsun. Fetih kapıları açmak bir önemli amaç uğruna engelleri kaldırmaktır. Fetih zaferle gelen yardımdır. Hem şehre, hem şehirliye. Fetih yeniden imar etmek yeniden inşa etmektir. Fetih gönüllere girmektir. Ecdadımızın Bursa'dan başladığı yeni bir medeniyet inşasının adıdır fetih. Tarihin kadim şehri bursa Osmanlı'nın ilk başkenti. Tarihini bilmeyenler geleceğe yön veremezler. Bursa, tarihini bilenlerin elinde sürekli gelişen bir kent oldu. Atalarımızdan aldığımız kutsal emaneti geleceğe taşımak bizlerin görevi. Sorumluluğumuzu biliyoruz ve bu çerçevede çalışmalar ortaya koyuyoruz. Amacımız bu şehrin bütün değerlerini koruyup, geliştirip Dünya'nın gözde şehir yapmak ve Bursa deyince Türkiye'nin akla gelmesini sağlamaktır. Bu aziz şehri kurtaran şehitlerimize, fatihlerimize, emek verenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Öte yandan Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, "Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi tarafından 1314 yılında başlatılan kuşatma 10 yıldan fazla sürmüş ve fetih kendisine değil oğlu Orhan Gazi'ye nasip olmuştur. Bursa 6 Nisan 1326'da fethedilerek İslam yurdu ve Osmanlı Devleti'ne payitaht olma şerefine nail olmuştur. Osmanlı'nın ilk 6 padişahını bağrında barındıran ulu şehir Osmanlı'nın daha sonraki dönemlerinde ona ilham kaynağı olmuştur. Eteğinde kurulduğu Uludağ, cennet pınarlarıyla sulanan bereketli ovaları, İslam yurdunun en önemli mabedlerinden olan Ulu Cami'nin, eşsiz güzelliklerinden Yeşil Türbe, manevi dünyamızın burçlarından Üftade, Molla Fenari, Molla Hüsrev gibi nicelerine ev sahipliği yapmıştır. Dünyaya ilim, irfan, hizmet dağıtan bu kutlu şehir aynı zamanda İpek Yolu'nun son durağı olma hasebiyle ticaretin de kalbi olmuştur. Bundan 696 yıl önce bize armağan eden başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bize düşen bu emaneti en güzel şekliyle muhafaza edip bizden sonraki nesillere miras bırakmaktır. Bu amaçla var gücümüzle çalışacağız" sözlerini aktardı. Program Uludağ Mehteran Takımı'nın konseri ile sona erdi.