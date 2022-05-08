Fethi Yaşar Vatandaşla ve Çalışanlarıyla Bayramlaştı

YENİMAHALLE, ANKARA (ANKA) -

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar çalışanlarıyla bayramlaştı. Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar da eşlik etti.

"YARDIMSEVER VATANDAŞLARIMIZ BİZE GÜVENDİ"

Konuşmasında Yenimahalle'de Ramazan Ayı'nın coşkuyla geçtiğini belirten Fethi Yaşar şunları söyledi:

"Bir bayramı daha geride bıraktık. Ramazan Ayı boyunca mahalle iftarlarında, salonlarımızda, evlerimizde komşularımızla, akrabalarımızla birlikte yemekler yedik, dostlarımızla buluştuk. Ramazanın coşkusunu yaşamayı tekrar Allah bize nasip etti. Burada veren elin alan elden daha kıymetli olduğunu bilerek Yenimahalle Belediyesi'ne güvenen yardımsever vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ramazan'da Yenimahalle'ye çok ciddi bağış geldi. Ramazan Ayı boyunca ayırdığımız bütçeden daha fazlasını yardımsever vatandaşlarımız ihtiyacı olan vatandaşlara iletmemiz için bağış yaptı. Bu da Yenimahalle Belediyesi'nin çok özel bir belediye olduğunu gösteriyor.

"YENİMAHALLE 980 BELEDİYE ARASINDA 5'İNCİ OLDU"

Yenimahalle Belediyesi 980 belediyenin içerisinde TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de gelişmişlikte 5'inci ilçe oldu. Yenimahallelilere hayırlı olsun. 2009'da sıralama olarak 200'lere bile erişemeyen Yenimahalle, bugün 5'inci sıraya çıktıysa bu başarıyı o günden bugüne Yenimahalle için çalışan, emekli olan çalışanlarımıza borçluyuz. Bu dönemde halka söz verdiğimiz ne proje varsa hepsini gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz. Siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalıdır. Ne söz verdiysem yerine getiriyorum, 3 projemiz kaldı onları da gerçekleştirdiğimiz zaman vatandaşa verdiğimiz sözlerin hepsini tutmuş olacağız. Sizlerde mesai arkadaşlarım olarak belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızın buradan güler yüzle ayrılmasını sağlayın. Vatandaşa kötü davrananlarla zaten bu yolda birlikte yürümemiz mümkün değildir. Yolumuzda başarılar diliyorum. Daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle."