Festivalde yüzmeye devam edemeyenler kumandalı can simidiyle kurtarıldı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali çerçevesinde yüzmeye devam edemeyen 49 yüzücü uzaktan kumandalı can simidi vasıtasıyla kurtarıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali çerçevesinde yüzmeye devam edemeyen 49 yüzücü uzaktan kumandalı can simidi vasıtasıyla kurtarıldı. Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle devam ediyor. 1. Van Denizi Yüzme Festivali çerçevesinde Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği personeli de görev aldı. Van Gölü'ndeki yarışmalarda yüzmeye devam edemeyen 49 yüzücü, uzaktan kumandalı can simidi vasıtasıyla kurtarıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Van Gölü Van Yerel Haberler

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