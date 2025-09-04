Haberler

Ferit Melen Havalimanı'nda Bakım Çalışmaları Başladı

Van'ın önemli ulaşım noktası Ferit Melen Havalimanı'nda 3 aylık bakım ve onarım süreci başladı. Yolcular son uçuşlarla havalimanını terk etti. Bakım süresince alternatif havalimanları üzerinden ulaşım sağlanacak.

Van'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Ferit Melen Havalimanı'nda 3 ay sürecek bakım ve onarım çalışmaları bugün başlayacak.

Ferit Melen Havalimanı'na son inişler bugün gerçekleşiyor. Bakım öncesi piste son uçakların indiği anlar, yolcuları ve havalimanı çalışanlarını duygulandırdı. Bakım süresince Van'a, çevre illerdeki havalimanları üzerinden ulaşım sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ferit Melen Havalimanı daha modern ve güvenli bir şekilde hizmet verecek. Vatandaşlar, geçici süreyle seferlerin durdurulmasıyla zorluk yaşayacaklarını ancak çalışmaların Van için büyük bir kazanım olacağını söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
van
