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Ferdi Tayfur İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ferdi Tayfur İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreni, hayatını kaybettiği günün ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Törene binlerce kişi katıldı ve kalabalık havadan görüntülendi.

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katılan binlerce insan havadan görüntülendi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü sanatçının naaşı daha sonra cenaze namazı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Genci, yaşlısı binlerce seveni cenaze törenine katıldı. İkindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenindeki insan seli havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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