Ferdi Tayfur'a Kırklareli'nde Duygusal Veda
Kırklareli'nde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un anısına, hoparlörlerden çalınan 'Hatıran Yeter' ve 'İçim Yanar' şarkılarıyla vatandaştan duygusal bir veda gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde, hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'a hoparlöründen çalınan "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" şarkılarıyla duygusal bir veda gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına hoparlörlerden "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" şarkıları çalındı. Hoparlörlerden Tayfur'un şarkısını duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
Vatandaşlar Ferdi Tayfur'un önemli bir sanatçı olduğunu ifade ederek gençlik yıllarının hatıralarını bu şarkılarla tekrar yaşadıklarını söyledi. - KIRKLARELİ