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Fatsa Özel Sanayi Sitesi’nden Kızılay’a kan bağışı kampanyası

Fatsa Özel Sanayi Sitesi’nden Kızılay’a kan bağışı kampanyası
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Ordu’nun Fatsa ilçesi Özel Sanayi Sitesi esnafı, düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek örnek bir dayanışma sergiledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Özel Sanayi Sitesi esnafı, düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek örnek bir dayanışma sergiledi.

Kampanyaya destek veren tüm esnafa teşekkür eden Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adem Çıtlak, yapılan bağışların hayat kurtaracağına dikkat çekti.

Başkan Adem Çıtlak, "Kan bağışı kampanyamıza destek veren tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gösterilen duyarlılık ve birlik beraberlik, toplumumuz adına büyük bir örnektir. Unutmayalım ki verilen her ünite kan, bir hayat kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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