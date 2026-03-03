Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Yozgat'ta Öğretmenlerden Protesto

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta Eğitim İş Sendikası öğretmenler, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, bir öğretmenin ise yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı protesto ettiler. Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, "Uzun süredir okula gelemeyen bir öğrencinin elini kolunu sallayarak bıçakla okula gidebilmesi, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi hedef alabilmesi, bir öğretmenimizin hayatını kaybetmesi, bu tablo bir münferit olay değildir" dedi.

Yozgat'ta görev yapan öğretmenler, İstanbul Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için bir günlük iş bırakma eylemine katıldı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim İş Sendikası üyesi öğretmenler, yaşananlara tepki gösterdi. Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, öğrencinin uzun süredir okula gelemediğini, elini kolunu sallayarak bıçakla okula girebildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu tablo yıllardır görmezden gelen uyarıların, itibarsızlaştırılan öğretmenlerin, güvensizlik bırakılan okulların sorunudur. Öğrenci ile ilgili rehberlik görüşmeleri yapılmış, tutanaklar tutulmuş, uyarılar yapılmış, hatta çocuk psikiyatri tedavi süreci olduğu bilinmektedir. Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık açık bir ihmal zinciridir. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyoruz; daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Okullardaki güvenlik açığının bedelini canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek?"

Şiddetin tek bir faali yoktur. Bu cinayetin arkasında zihniyet, öğretmeni ötekileştiren, her fırsatta hedef gösteren, herkes öğretmenlik yapabilir diyerek mesleği değersizleştiren anlayıştır. Öğretmenleri çalışmamakla itham eden, emeğini küçümseyen, itibarsızlaştıran siyasi dildir. Okullarda şiddetin arkasındaki nedenler bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. Eğitimde şiddet yasası derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Eğitimcilerin, sendikaların ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalı, şiddeti meşrulaştıran medya içerikleri denetlenmeli, toplumsal şiddetle mücadele kamusal bir politika haline getirilmelidir."

Kaynak: ANKA