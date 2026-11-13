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Fatih'te lodos dalgalarıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler ıslanmaktan kaçtı

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Fatih'te lodos dalgalarıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler ıslanmaktan kaçtı Haber Videosunu İzle
Fatih'te lodos dalgalarıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler ıslanmaktan kaçtı
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İstanbul Fatih sahilinde lodostan yükselen dalgaların önünde yabancı turistler fotoğraf çektirmek için yarıştı. Turistlerin ıslanmamak için dalgalardan kaçıştığı anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih sahilinde lodosun etkisiyle oluşan dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyen yabancı turistlerin o anları dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos, Fatih sahilinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Sahile gelen yabancı turistler, dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Fotoğraf çektirirken ıslanmamak için de çaba gösteren turistlerin dalgalardan kaçıştığı anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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