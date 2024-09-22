Fatih'te Kaçak Kat Skandalı: İki Kaçak Kat Bir Arada

Fatih'te 4 katlı binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Tek binada inşa edilen iki ayrı kaçak yapı, görenleri şaşkına çevirdi.

Fatih'te birçok bina üzerindeki kaçak yapılar dikkat çekerken, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan 4 katlı bina görenleri hayrete düşürdü. Binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Kaçak yapılar ile ilgili konuşan çevredeki vatandaşlar depremde yıkım riskini artırdığını ifade etti.

"Herkes kendi cebini düşünüyor"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eyüp Ekşi, "İstanbul'da çok yasak ve kaçak var. Geliyorlar, bakıyorlar ve kimse ilgilenmiyor. Onun için bunun bir sorun olması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Binalar sakat oluyor, su doluyor, her taraf bozuluyor. Dünya kadar masraf ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Deprem olduğunda ne olacağı malum, hepsi yıkılacak"

Deprem riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen bir başka vatandaş Hüseyin Korkut ise, "Maalesef insanlar dört katın üstüne kaçak kat yapıyorlar. Bunların ileride deprem olduğunda ne olacağı malum. Hepsi yıkılacak. Bir sürü insan zayiatı olacak" dedi. - İSTANBUL