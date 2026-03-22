İstanbul Valisi Gül: '9 kişi göçük altında kaldı, 7 kişi hastaneye sevk edildi'
Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda iki bina çöktü. Vali Davut Gül, 9 kişinin göçük altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası çöken binalara ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, "9 kişi göçük altında kaldı, 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 7 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde doğalgaz kaynaklı olduğu söylenen patlama meydana geldi. Patlamada bitişik nizam 2 binada göçük oluştu. Olayda 9 kişi enkaz altında kaldı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler alırken vatandaşlarla konuştu. Vali Gül açıklamasında, "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Yana yana 2 evde göçük meydana geldi. 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Arkadaşlarımız enkaz başında çalışıyorlar. Bizim birinci önceliğimiz hemşehirlerimizi göçükten çıkarmak, tedavilerini yapmamız. Yaralıların hayati tehlikesi yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
