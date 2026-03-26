Endometriozis farkındalık ayı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarıya büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Endometriozis farkındalık ayına dikkat çekmek amacıyla sarı renklerle ışıklandırıldı. Bu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğü artırılmak isteniyor. Uzmanlar, Endometriozis'in üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkilediğini belirtiyor.

Söz konusu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Toplumda "çikolata kisti" olarak bilinen Endometriozis ve Adenomyozis, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Endometriozis farkındalık ayına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla da İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam havanın kararmasıyla birlikte sarıya büründü ve ışıklandırma gece boyu devam edecek.

Uzmanlara göre Endometriozis, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkiliyor. Prof. Dr. Engin Oral bu hastalık hakkında "Endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokunun rahim dışında farklı bölgelerde büyümesiyle ortaya çıkarken; Adenomyozis ise bu dokunun rahmin kas tabakasına yerleşmesiyle gelişiyor. Her iki hastalık da şiddetli kasık ağrısı, adet düzensizlikleri, aşırı kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı ve kısırlık gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor" şeklinde bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
