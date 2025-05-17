Fatih Sirkeci'de Nakba'nın 77. Yıldönümü Anması Yapıldı

Fatih Sirkeci'de Nakba'nın 77. Yıldönümü Anması Yapıldı
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Fatih Sirkeci'de, 1948 yılındaki sürgün ve kayıpları anmak için toplanan grup, Filistin bayrağı açarak yürüdü ve sloganlar attı. Eylem, Nakba'nın 77. yıldönümünde gerçekleştirildi.

Fatih Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı. Toplanan grup Filistin bayrağı açtı, sloganlar atarak yürüdü.

Fatih Sirkeci'de Filistin Eylem Komitesi tarafından 1948 yılından itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde Filistinliler tarafından anma günü olarak kabul edilen Nakba gününün 77.yıldönümü için eylem yapıldı. Eylem için toplanan grup Filistin bayrağı ve çeşitli dövizler ile birlikte yürüyüş yaptı. Toplanan kalabalık 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Nakba bitecek Filistin özgürleşecek' gibi sloganlar attı. Sirkeci'den başlayan yürüyüş Eminönü'e kadar sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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