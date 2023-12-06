Faik Güngör Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi Aldı

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda çevre ve sıfır atık eğitimi verildi ve sıfır atık projesi kapsamında belge almaya hak kazanıldı.

Faik Güngör Ortaokulu sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda bütün öğrencilere "Çevre Dostu Okul" sloganıyla çevre ve sıfır atık eğitimi verildi. Sıfır atık projesi kapsamında gerekli şartları yerine getiren okul belge almaya hak kazandı.

Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Şube Ramazan Alphan, "Çevre bilincinin gelişmesi noktasında öğrencilerin gösterdikleri gayret sebebiyle okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ederek "Sıfır Atık" belgesini Okul Müdürü Nuri Albayrak'a teslim etti. - ERZURUM