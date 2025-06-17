Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Finali Yapıldı

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Finali Yapıldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, Ezanı güzel okuma kategorisinde il birincisi Yusuf Habiboğlu, etkili hutbe sunumu kategorisinde ise Halil Furkan Çalışkan birinci oldu. İki yarışmacı, Aydın'ı temsilen bölge finallerine katılacak.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu' finali gerçekleştirildi.

Yarışmada, Ezanı güzel okuma kategorisinde, Yenipazar Eğridere Mahalle Camii İmam Hatibi Yusuf Habiboğlu il birincisi oldu. Etkili hutbe sunumu kategorisinde ise Didim Polis Eğitim Kursu Camii İmam hatibi Halil Furkan Çalışkan il birinciliğini elde etti. Her iki yarışmacı da Aydın'ı temsilen bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Komisyon Başkanı İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş, yarışmalara katılan din görevlilerini tebrik ederek bölge finalinde Aydın'ı temsil edecek hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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