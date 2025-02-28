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Evlilikte 25. Yılını Dolduran Çifte Ziyaret

Evlilikte 25. Yılını Dolduran Çifte Ziyaret
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde evlilikte 25. yılını tamamlayan bir çift, Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince ziyaret edildi. Ziyaret, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

Eskişehir'de evlilikte 25'inci yılını tamamlayan aileyi, Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Sivrihisar İlçesi'nde ikamet eden ve Engelli Evde Bakım Hizmeti'nden faydalanan bir çift evlilikte 25'inci yılını tamamladı. Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, '2025 #AileYılı' çerçevesinde aileye ziyarette bulundu. Ziyaretin anısına çekilen fotoğraf Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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