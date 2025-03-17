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Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisinden yararlanan Kerem Çoban ve Fatmanur Savan çifti, dünya evine girdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde, evlilik kredisinden yararlanan ilk çiftin nikahı Muğla'nın Ortaca ilçesinde kıyıldı.

2025 Aile Yılı Etkinlikleri çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Muğla ilinde evlilik kredisinden yararlanan ilk çift, Kerem Çoban ve Fatmanur Savan, dünya evine girdi. Çiftin nikahı Ortaca'da kıyılarak sevgi dolu bir yuvanın ilk adımları atıldı.

Kerem Çoban ve Fatmanur Savan çifti, proje desteğiyle Muğla ilinde evlenen ilk çift olma özelliğini taşıyor. Bu anlamlı nikahta, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük şahitlik yaparak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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