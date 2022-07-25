Evi yanan aileye yardım eli

Çorlu'da geçtiğimiz 19 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen yangında evinin bir bölümü kullanılamaz hale gelen aileye Çorlu Kaymakamlığı tarafından nakdi yardımda bulunuldu.

Cemaliye Mahallesi Çiçek 2. Sokak üzerinde yer alan evde annesi, eşi ve iki çocuğu ile ikamet eden Tufan Bul'un evinde çıkan yangının ardından harekete geçen Çorlu Kaymakamlığı aileye yardım elini uzattı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın talimatının ardından harekete geçen Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri mahallinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde evin 2 odasında hasar oluştuğu, odaların yer kaplamaları ve iç kapıları ile birlikte duvarlarının zarar gördüğü, odadaki ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Ailenin yaşadığı sıkıntılı sürecin çözüme kavuşturulması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca afet acil durum kapsamında değerlendirilen haneye Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 10 bin TL nakdi yardım yapıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel