Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlandı

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlandı
Güncelleme:
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen 'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın sekizincisi tamamlandı. Kapanış töreninde kursiyerler sertifikalarını aldı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, başarıları için tebrik etti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın sekizincisi tamamlanırken, programın kapanış töreninde kursiyerler sertifikalarını aldı.

Evde sağlık hizmetlerinde görev alacak hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sertifikalı eğitim programı, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kapanış törenine katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik ederek sertifikalarını takdim etti. 2017 yılından bu yana sürdürülen eğitim programı kapsamında bugüne kadar toplam 84 sağlık personelinin sertifika almaya hak kazandığını belirten Şenkul, eğitim sürecine katkı sunan tüm eğitmenlere teşekkür etti. Eser, kursiyerlere yönelik, "Kursiyerlerimizi tebrik eder, bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

