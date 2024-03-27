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ETÜ Öğrencileri Huawei ICT Innovation 2023-2024 Avrupa Finali'nde birinci oldu

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri Huawei ve UNESCO Küresel Eğitim Koalisyonu iş birliğiyle düzenlenen Huawei ICT Innovation 2023-2024 Avrupa Finali'nde mutlu sona ulaştı.

ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım'ın danışmanlığını yaptığı ve Türkiye Finalinde derece elde ederek Huawei ICT Practice yarışmasının Avrupa Finali'nde yarışmaya hak kazanan öğrencilerimiz Mehmet Emin Bastem ve Kadirhan Özdemir'in bulunduğu "Computing" ekibi tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa birincisi oldu.

İnovasyon alanında ise Kübra Keskin, İlayda Ayvaz ve Meryem Yazıcı'nın yer aldığı "ETUAIgronomists" Takımı Yunanistan ve İspanya'dan katılan rakiplerini geride bırakarak ikinciliğin sahibi oldu.

Elde ettiği sonuçla ülkemizi ve ETÜ'yü Çin'de düzenlenecek olan Dünya Finalinde temsil edecek öğrenciler ödüllerini 24 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek törende Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun elinden alacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Avrupa Finalinde yarışan öğrencileri tebrik ederek: "Teknoloji devi Huawei'nin düzenlediği yarışmada üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu süreçte öğrencilerimiz yalnızca rakipleriyle değil, stres ve heyecan ile de mücadele ederek oldukça güzel sonuçlar elde etti. Sırada dünya finali var. Öğrencilerimiz Mehmet ve Kadirhan'ın Çin'de düzenlenecek olan Dünya Finalinde ETÜ'yü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine hiç şüphemiz yok. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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