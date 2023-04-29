ETÜ Ankara'dan gelen konuklarını ağırladı

Bir dizi temasta bulunmak üzere Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Erzurum AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve beraberindeki heyet Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuğu oldu.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Erzurum AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve beraberindeki heyet Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuğu oldu.

Rektör Bülent Çakmak, konuklarını İlk olarak Erzurum'un köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını yansıtan gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film ve arşiv belgeleri gibi yazılı ve görsel dokümanları bir araya getirip kalıcı bir değer ortaya koymak amacıyla kurulan ERŞA'ya götürdü. Burada ERŞA'nın kurucusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu heyete müzede bulunan dokümanlar ve tarihi eserler hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra Kahramanmaraş depremleri sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Erzurum'da misafir edilen ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi'nde kodlamadan sanal gerçekliğe kadar pek çok alanda eğitim alan çocuklarla birlikte metaverse ile Osmanlı dönemindeki Erzurum sokaklarına sanal yolculuk yaptı.

ERŞA ziyaretinin ardından konuklarını, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'ne (YÜTAM) götüren Rektör Çakmak, merkezde yüksek teknoloji alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son olarak teknolojik iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'ne geçen heyet 27 Nisan'da başlayacak olan Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarı TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan takımlarla bir araya gelerek yazılımı ve donanımı kendilerine ait olan projeler hakkında bilgi aldı.

Rektör Çakmak'ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ETÜ'de tarih, eğitim, bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların oldukça kıymetli olduğunu dile getirerek, Rektör Çakmak ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM