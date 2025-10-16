Haberler

ETSO, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giyim ve Ayakkabı Yardımı Yaptı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB'un desteğiyle il merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 400'den fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımı gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle, il merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 400'den fazla öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Her yıl geleneksel olarak yapılan eğitim yardımları, bu yıl da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda dağıtıldı. Yardım malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürleri, eğitime verdikleri destekten dolayı ETSO Yönetimi ve Başkan Saim Özakalın'a teşekkürlerini iletti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, bu eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımları sürdürdüklerini belirterek, "TOBB'un destekleriyle, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tespit edilen öğrencilerimize yönelik yardımlarımızı gerçekleştirdik. 400'ün üzerinde öğrenciye bot ve mont desteğinde bulunduk. Eğitime ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
