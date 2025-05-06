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ESOGÜ ve Moldova Üniversitesi Arasında Sanat İş Birliği Sergisi Açıldı

ESOGÜ ve Moldova Üniversitesi Arasında Sanat İş Birliği Sergisi Açıldı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı "Bir Arada-Yunus Emre Diyarından Moldova-Gagauz Özerk Yerine" adlı karma sergi açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Moldova- Komrat Devlet Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı "Bir Arada-Yunus Emre Diyarından Moldova-Gagauz Özerk Yerine" isimli karma sergi açıldı.

Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi Rektörlük fuaye alanında yapılan açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Komrat Başkonsolosu Adnan Hayal, Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Serghei Zaharia, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel ile diğer protokol ve öğretim elemanları katıldı. 30 Mayıs 2025 tarihine kadar açık kalacak olan sergide ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Prof. Dr. Şirin Şengel, Prof. F. Deniz Korkmaz, Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu, Doç. Dr. Elif Avcı Koşu, Doç. Müge Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Bahar, Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük, Öğr. Gör. Dr. Tunçemre Doğramacı, Öğr. Gör. Latif Koşu, Arş. Gör. Serenay Anık Gök, Arş. Gör. Safa Akalay ve Arş. Gör. Sena Sarıca'ya ait toplam 14 eser yer alıyor. Sergi afişi ise Öğr. Gör. Gaye Kalavlı tarafından tasarlandı. Eserler, serginin ardından daimi olarak sergilenmek üzere Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağışlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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