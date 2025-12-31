Haberler

ESOGÜ Rektörü Çolak: "2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum"

ESOGÜ Rektörü Çolak: '2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada 2026 yılının ülkeye sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyerek üniversitenin bilim ve eğitim alanındaki hedeflerini vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "ESOGÜ ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum" dedi.

Rektör Çolak, yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine değerli katkılar sunan üniversitemiz, yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2026 yılına giriyor. Karşılamaya hazırlandığımız 2026 yılının üniversitemiz açısından bilim dünyasına yeni değerler kazandırma; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia