Haberler

ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin önemine vurgu yaparak, Türk ordusunun bağımsızlık mücadelesindeki zaferini kutladı ve 'Devletimiz ilelebet payidar olsun' temennisinde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak yok edilmiş veya esir edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe'den bizzat sevk ve idare ettiği savaş sonunda 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emri verilmiştir. Bu emirle harekete geçen Türk ordusu işgale tamamen son vermiş ve bağımsızlığını kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Almanlar Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü

Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Türkiye'de saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Türkiye'de saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihi petrol anlaşması
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil