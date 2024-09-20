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ESOGÜ'de 10. Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

ESOGÜ'de 10. Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 10. kez Pilav Günü etkinliği düzenleyerek çalışanları, hastaları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 'Pilav Günü' etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel etkinlik, ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleşti. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve diğer yöneticilerin katılımları ile gerçekleştirilen organizasyon, kurum çalışanları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini amaçladı. Pilav gününe personelin yanı sıra katılan hastalar, hasta yakınları ve öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Etkinlik Hastane Eğitim Yerel Yaşam

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