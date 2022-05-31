ESOB Başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi - Haberler

25 yıldır Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak görev yapan Selahattin Karaman için veda yemeği düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği genel kurulunda oda başkanlığı görevi için aday olmayan Karaman'ın yerine Zekeriya Mevlütoğlulları seçildi. Yeni yönetimin görevi devralması sonrasında önceki dönem başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi.

Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 25 yıldır Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak Bayburt'a hizmet eden Selahattin Karaman'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda yeni başkan seçilen Zekeriya Mevlütoğulları ve yönetim kuruluna da başarı temennisinde bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, "Selahattin Bey ile önceki belediye başkalığım dönemimle birlikte iki dönem çalıştım. Diğer esnaf odalarımızda olduğu gibi kendileriyle uyum içerinde çalıştık. Birbirimizi kırmadan çok güzel hizmetler yapmak için gayret ettik. Bayburt için hizmet yapan, gayret eden tüm arkadaşlarımızı olduğu gibi Selahattin Bey'i tekrar kutluyor, bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını yürekten diliyorum" dedi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise yaptığı veda konuşmasında övgü ile bahsettiği Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yle uyum içerinde çalıştıklarını ve Pekmezci'nin önceki döneminde olduğu gibi şimdiki döneminde de kendilerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Veda yemeği Karaman'a plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yemeğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, kamu kurumlarının amirleri, oda temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel