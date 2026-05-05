Haberler

ESOB Başkanı Fırat'a 'Osmanlı devlet arması'

ESOB Başkanı Fırat'a 'Osmanlı devlet arması'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Kılıç, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı'na seçilen Rasim Fırat'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak "Osmanlı Devlet Arması" hediye etti.

Erzurum Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Kılıç, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı'na seçilen Rasim Fırat'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak "Osmanlı Devlet Arması" hediye etti.

Ziyarete, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Murat Hanay, Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Bozgül, Yunus Korkmaz, Eren Özdemir, Nurullah Çelik ve Bünyamin Çoban da katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Alaattin Kılıç, Fırat'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Üyelerimizin faydasına olacak her çalışmada yer almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de Erzurum'a hizmet için faaliyetlerimizi daha güçlü projelerle birlikte sürdürmeyi hedefliyoruz. ESOB Başkanı Sayın Rasim Fırat ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerine üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Rasim Fırat ise, "Öncelikle emeklerinize sağlık diyerek, Yönetim Kurulum adına bu anlamlı 'Osmanlı Devlet Arması' hediyeniz için teşekkür ediyorum. Esnafımız üretmeye, istihdam sağlamaya ve kent ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın rekabet gücünü artırmak, dijitalleşme süreçlerine uyumlarını hızlandırmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Dursun Özbek 4 ismi 'Güle güle' dedi! Yeni sezonda yoklar

Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti