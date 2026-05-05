ESOB Başkanı Fırat'a 'Osmanlı devlet arması'

Erzurum Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Kılıç, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı'na seçilen Rasim Fırat'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak "Osmanlı Devlet Arması" hediye etti.

Ziyarete, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Murat Hanay, Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Bozgül, Yunus Korkmaz, Eren Özdemir, Nurullah Çelik ve Bünyamin Çoban da katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Alaattin Kılıç, Fırat'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Üyelerimizin faydasına olacak her çalışmada yer almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de Erzurum'a hizmet için faaliyetlerimizi daha güçlü projelerle birlikte sürdürmeyi hedefliyoruz. ESOB Başkanı Sayın Rasim Fırat ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerine üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Rasim Fırat ise, "Öncelikle emeklerinize sağlık diyerek, Yönetim Kurulum adına bu anlamlı 'Osmanlı Devlet Arması' hediyeniz için teşekkür ediyorum. Esnafımız üretmeye, istihdam sağlamaya ve kent ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın rekabet gücünü artırmak, dijitalleşme süreçlerine uyumlarını hızlandırmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı