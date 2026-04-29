ESO Yönetim Kurulu üyeleri şahsi katkılarıyla Eskişehirspor'un yanında

Eskişehirspor'da büyük bir inançla sürdürülen şampiyonluk primi kampanyasına, şehrin sanayi dünyasından anlamlı ve güçlü bir destek geldi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehirspor'un 2. Lig hedefi doğrultusunda yürütülen kampanyaya, Eskişehir Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinin şahsen toplam 526 bin 26 TL prim desteği sağlayacağını açıkladı. Başkan Celalettin Kesikbaş, bu katkının kurum bütçesinden değil, yönetim kurulu üyelerinin kendi şahsi destekleriyle gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Eskişehirspor bu şehrin ortak sevdası, hafızası ve gururudur. Siyah-kırmızı formamız, Eskişehir ruhunun simgesidir" ifadelerini kullandı.

Şehrin zor günlerinde kenetlenen Eskişehir insanının bugün de aynı birlik duygusunu gösterdiğini belirten Celalettin Kesikbaş, Eskişehirspor'un yeniden hak ettiği konuma yükselmesinin şehrin umutlarını tazeleyen, birlik ruhunu güçlendiren ve Eskişehir'in yeniden şahlanışını simgeleyen büyük bir hikaye olacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
