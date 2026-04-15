Eskişehir'de umuda dokunan proje: ESMİAD'dan onkolojiye 3 yeni hasta odası

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde 3 yeni hasta odasının açılışını gerçekleştirdi. Modern donanımıyla dikkat çeken odalar, uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde onkoloji hastalarına psikolojik ve fiziksel destek sağlamayı amaçlıyor.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde yaptırılan 3 yeni hasta odasının açılışı gerçekleştirildi.

ESMİAD tarafından kazandırılan hasta odaları, modern donanımı ve konforlu yapısıyla dikkat çekerken, özellikle uzun ve zorlu tedavi sürecinden geçen onkoloji hastalarına hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlamayı hedefliyor. Projenin, hasta memnuniyeti ve tedavi sürecine olumlu katkı sunması bekleniyor.

"Bu şehre borcumuz var"

Açılışta konuşan ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, iş dünyasının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekerek, " Eskişehir'de kazanan, büyüyen her iş insanının bu şehre bir borcu olduğuna inanıyoruz. Bugün burada sadece bir oda açmıyoruz; hastalarımıza umut olacak bir dokunuş gerçekleştiriyoruz. ESMİAD olarak sosyal sorumluluk projelerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

İş dünyasından sağlığa güçlü mesaj

Bu katkının sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını vurgulayan protokol mensupları, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Dernek yetkilileri, benzer projelerle Eskişehir'e katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Açılış törenine; ESOGÜ Genel Sekreteri Harun Yoldaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bülent Yıldız, Tıbbi Onkoloji öğretim üyeleri Doç. Dr. Metin Demir ve Doç. Dr. Duygu Bayır Garbioğlu, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ile Sağlık Hizmetleri Müdürü Zeynep Akgözlü katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
