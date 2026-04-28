Eskişehirspor'a kumbarasını bağışlayan minik Buğra takımını yalnız bırakmıyor

Eskişehirspor'a kumbarasını bağışlayan minik Hüseyin Buğra Er, Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında da stada gelerek takımını yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde minik Hüseyin Buğra Er, yaz aylarında su tabancası almak için biriktirdiği parayı Eskişehirspor'a bağışlamasıyla gündem olmuştu. Bugün ise minik Hüseyin Buğra, tuttuğu takım olan Eskişehirspor'un maçına gelerek takımını yalnız bırakmadı.

"Skor tahminim 3-0"

Maç öncesinde skor tahmini yapan minik Hüseyin Buğra Er, "Eskişehirspor'u desteklemek için buraya geldim. Çok mutluyum. Skor tahminim 3-0. Şampiyon EsEs" diye konuştu.

"Miniğimiz tesiste takımla fotoğraf çektirmek istiyor"

Minik Buğra'nın babası Osman Er ise, "Her hafta maçlardayız, müsait oldukça desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de inşallah 3-0 Balıkesir'i yenip yolumuza bakacağız, yolun sonu şampiyonluk. Tribün liderlerinin de söylediği gibi üçlümüzü çektirecek bugün, başlangıcımızı miniğimiz yapacak. İnşallah maç sonu gülen taraf biz olacağız. Aynen miniğimizin bir isteği var; miniğimiz tesislere gitmek istiyor, takımla beraber fotoğraf çektirip takımın imzalı formasını istiyor. Geçen öyle bir isteği oldu, yapamadık ama inşallah bu maçtan sonra kazanıp tesislere gidip miniğimizin isteğini gerçekleştirmek istiyoruz. Geceden beri bayrakla yatıp kalkıyor, formayla yatıp kalkıyor, bugünü bekliyordu. Heyecandan uyuyamadı maçı beklemekten. Ama bugün dediğimiz gibi inşallah kazanacağız, yolumuza bakacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı