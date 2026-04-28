Haberler

Eskişehirspor'a kumbarasını bağışlayan minik Buğra takımını yalnız bırakmıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirspor'a kumbarasını bağışlayan minik Hüseyin Buğra Er, Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında da stada gelerek takımını yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde minik Hüseyin Buğra Er, yaz aylarında su tabancası almak için biriktirdiği parayı Eskişehirspor'a bağışlamasıyla gündem olmuştu. Bugün ise minik Hüseyin Buğra, tuttuğu takım olan Eskişehirspor'un maçına gelerek takımını yalnız bırakmadı.

"Skor tahminim 3-0"

Maç öncesinde skor tahmini yapan minik Hüseyin Buğra Er, "Eskişehirspor'u desteklemek için buraya geldim. Çok mutluyum. Skor tahminim 3-0. Şampiyon EsEs" diye konuştu.

"Miniğimiz tesiste takımla fotoğraf çektirmek istiyor"

Minik Buğra'nın babası Osman Er ise, "Her hafta maçlardayız, müsait oldukça desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de inşallah 3-0 Balıkesir'i yenip yolumuza bakacağız, yolun sonu şampiyonluk. Tribün liderlerinin de söylediği gibi üçlümüzü çektirecek bugün, başlangıcımızı miniğimiz yapacak. İnşallah maç sonu gülen taraf biz olacağız. Aynen miniğimizin bir isteği var; miniğimiz tesislere gitmek istiyor, takımla beraber fotoğraf çektirip takımın imzalı formasını istiyor. Geçen öyle bir isteği oldu, yapamadık ama inşallah bu maçtan sonra kazanıp tesislere gidip miniğimizin isteğini gerçekleştirmek istiyoruz. Geceden beri bayrakla yatıp kalkıyor, formayla yatıp kalkıyor, bugünü bekliyordu. Heyecandan uyuyamadı maçı beklemekten. Ama bugün dediğimiz gibi inşallah kazanacağız, yolumuza bakacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı

Sezonu kapatan Arda'yı şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor