Eskişehirli şehidin hatırası Kümbet'teki ormanda yaşayacak

Kayseri'de 4 Haziran 2024 tarihinde düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in hatırası Seyitgazi Kümbet'te oluşturulan hatıra ormanında yaşayacak.

Şehit pilotun anısına ailesi ve arkadaşları tarafından Seyitgazi İlçesi Gökbahçe ve Kümbet Mahallesi bölgesinde yaptırılan hatıra ormanı açıldı. 2023 yılında bölgede, yanan ormanlığa yaklaşık 50 bin metrekare alanda 9 bin 526 adet karaçam, ardıç, dişbudak ve akçaağaç cinsi ağaçlar dikilerek, Tema Vakfı işbirliğiyle bir hatıra ormanı oluşturuldu. Ağaçlandırmanın ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı ormanlık alan artık şehit Gökhan Özen'in adını taşıyacak. Hatıra ormanının tabela dikiminde konuşan Özen'in ailesi ve yakınları, şehidimizin adının bir ormanda yaşatılıyor olmasından duydukları mutluluğu ve gururu dile getirdi. - ESKİŞEHİR