Eskişehir yerel haberleri: Eskişehir'de Girişimci Kadınlardan 'Bal Gibi' Üretim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi iş birliğiyle başlatılan Lavanta Balı Üretim Projesi'nde faaliyet gösteren girişimci kadınlar, ilk bal hasadının sevincini yaşadı. Toplanan lavanta balı, Üretici Marketler aracılığı ile ekonomik fiyatlarla vatandaşlarla buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Lavanta Balı Üretim Projesi tüm hızıyla sürüyor. Han ilçesinde 55 dekarlık lavanta bahçesinde başlayan çalışmalar, arıcılık ile devam ederken; kadınlar elde ettikleri balları, Üretici Marketler üzerinden vatandaşlarla buluşturacak. Eskişehirliler ekonomik ve sağlıklı ürüne kavuşurken kadınlar da ev ekonomilerine katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Lavanta Balı Üretim Projesi kapsamında Mayıs ayında yapılan törenle ekipmanlarını alarak arıcılık faaliyetlerine başlayan kadınlar, polenlerin ardından ilk bal hasadını gerçekleştirdi.

Yapılan ilk bal hasadına, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Han'ın Eli Kadın Kooperatifi üyeleri ile girişimci kadınlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendilerine olan güveni ve desteğiyle arıcılığa başladıklarını belirten girişimci kadınlar, "Büyükşehir Belediyemizin arıcılık projesinde 16 kadın olarak başvurduk. Belediyemizden aldığımız destekle 4 aydır arılara bakıyoruz. 16 arkadaş çalışıyoruz. Emeğini çektik ve bugün de sağım yapıyoruz. Arıcılık yapmasını ve para kazanmasını öğrendik. Gelecek yıllarda da başka arkadaşlarla bu işi büyütüp ilçemizi ekonomik olarak kalkındırmak istiyoruz. Ballarımızın satışı Üretici Marketlerde yapılacak. Ayrıca ilçemize gelen turistlere de sunmak istiyoruz. Bize inanan, güvenen ve bize destek veren Yılmaz Büyükerşen hocamıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin meyvesini vermeye başladığını belirterek, "Şu anda 1-2 ton civarında kadınlarımız bal üretti. Bal sağımı sürüyor. İnşallah gelecekte bölgemizde arıcılığı yayacağız. Kadınlarımızın üretime katılması bize gurur veriyor. Aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. 2 belediye olarak amacımız kadınları desteklemektir. 90 arı kovanı dağıttık ve Büyükşehir Belediyemiz hem arıları hem ekipmanları verdi. Yılmaz Hocamıza, Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İlk bal hasadını yapmanın sevincini yaşayan girişimci kadınlar, üretime tüm hızıyla devam edeceklerini söylediler.