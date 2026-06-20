Vali Yılmaz'dan Babalar Günü'nde şehit babalarına teşekkür

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit babaları ve gazileri anarak tüm babaların gününü kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Babalar Günü vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz, mesajında aile kurumunun önemine vurgu yaparken, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin babalarına ve kahraman gazilere özel olarak teşekkür etti.

"Aziz şehitlerimizin babalarına şükranlarımı sunuyorum"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Eskişehirli Hemşehrilerim, aile kurumunun sarsılmaz direği, sevgi, fedakarlık ve güvenin sembolü olan tüm babalarımızın 'Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, kalbimizde ve dualarımızda en müstesna yeri olan aziz şehitlerimizin babalarına şükranlarımı sunuyorum. Sizler, evlatlarınızı bu vatanın bir karış toprağına halel gelmesin diye peygamber ocağına uğurlayan, metanetiyle dağları kıskandıran en büyük gurur kaynaklarımızsınız. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz ve bu devlet, her daim sizlerin yanındadır. Aynı zamanda, vatan savunmasında göğsünü siper eden kahraman gazilerimizden baba olanları ve evlatlarını vatan sevgisiyle yetiştiren gazi babalarımızı hürmetle selamlıyorum. Sizin cesaretiniz, evlatlarınızın en büyük mirasıdır."

"Tüm babaların bu özel gününü tebrik ediyorum"

Tüm babaların huzurlu bir ömür geçirmesini dileyen Vali Yılmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Değerli Eskişehirliler; bir ömrü ailesinin huzuru ve mutluluğu için vakfeden, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan tüm babalarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. Başta şehit babalarımız olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmet ve minnetle yad ediyor; evlatlarıyla birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ederek tüm babaların bu özel gününü tebrik ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı