Eskişehir Valisi Yılmaz, Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç'in fikirlerine ve mücadelesine dikkat çekti. Paylaşımında İzzetbegoviç'in "Bizi toprağa gömdüler, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözüne yer veren Vali Yılmaz, merhum lideri rahmet, minnet ve hürmetle andığını belirtti.

"Savaş, ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir"

İzzetbegoviç'in en zor şartlarda dahi vicdanı, merhameti ve insanlık onurunu korumanın mümkün olduğunu gösteren bir fikir insanı olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş, ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözüyle hafızalara kazınan Aliya İzzetbegoviç, zulme karşı dururken insan kalabilmekle mümkün olduğunu öğretti. Ardında bıraktığı fikirler ve özgürlük ideali, bugün de adalet ve hakikat yolunda bizlere rehberlik ediyor. Onun mirası, gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı