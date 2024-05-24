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Eskişehir Valisi ve Heyeti Dolu Zararını İnceledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet, dolu yağışının etkili olduğu bölgeleri ziyaret ederek zararın boyutunu inceledi. Vali Aksoy, geçici tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Sivrihisar ilçesine bağlı Gerenli köyünde de incelemelerde bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet, dün şiddetli dolu yağışının etkili olması sonucunda zarara uğrayan bölgelere ziyarette bulunarak son durumlar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ile kamu kurum müdürleriyle birlikte sağanak yağış ve doludan etkilenen Çifteler ilçesinde bulunan geçici tarım işçileri ile ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki son durum hakkında ilgililerden bilgi alan Eskişehir Valisi, selden etkilenen vatandaşları dinleyerek devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Doludan etkilenen Sivrihisar ilçesine bağlı Gerenli köyünü ve mahalleri de ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, muhtarlar ve bölge sakinleriyle görüşerek çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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