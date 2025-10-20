Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muhtarlar Günü'nde Plaket Takdim Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy muhtarlar heyetini makamında kabul ederek görevini 19-21 yıl süresi boyunca yerine getiren muhtarlara plaket takdim etti.

Vali Hüseyin Aksoy, Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Gazi Uzun, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürdoğan ve muhtarlarımızdan oluşan heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, "Devlet millet işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; önemli bir görev ifa ettiklerine inandığım tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler temenni ediyorum" diye konuştu.

Sonrasında Vali Aksoy, muhtarlık görevini 19-21 yıl süresi boyunca yerine getiren muhtarlara plaket takdiminde bulundu. - ESKİŞEHİR