Eskişehir'in Kurtuluş Yıl Dönümü

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Eskişehir'in tarihi ilçeleri Sivrihisar ve Mihalıççık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Vali Aksoy mesajımda "Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyor, başta milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğuruna fedakarca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR