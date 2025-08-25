Eskişehir Valisi Aksoy, Halk Günleri ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, göreve başladığından beri düzenli olarak yaptığı Halk Günlerinde, şimdiye kadar yüzlerce vatandaşın talep ve önerilerini dinleyerek çözüme kavuşturdu.

Vali Aksoy, her iki defa olmak üzere vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemek, sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Her isteyenin katılabildiği toplantılarda, söz alan vatandaşlar dertlerini ve istekleri direkt olarak Vali Hüseyin Aksoy'a aktarma imkanı buluyor.

2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilen 25 halk günü toplantısında, toplam 300 vatandaşın talep ve sorunları doğrudan Vali Aksoy tarafından dinlendi. Aksoy, görüşmelerin ardından konuların çözümü için ilgili kurum yöneticilerine gerekli talimatlar verildi. Bu talimatların takibini de yapan Vali Hüseyin Aksoy'un toplantılarında, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması için kurumlara değerlendirmelerde bulunuyor, vatandaş memnuniyeti esas alınıyor. - ESKİŞEHİR