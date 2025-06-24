Eskişehir Valisi Aksoy, Çocuk İşçiliği ile Mücadele İçin Video Çekimine Katıldı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla çekilen videoda 9 farklı uyruktan çocuklarla buluşarak farkındalık oluşturdu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 9 farklı uyruktan çocuğun 'çocuk işçiliği' ile ilgili mesaj verdiği videonun çekimine katılım sağladı.
İl Göç İdaresi tarafından çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekimine başlandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da çekimlerde yer aldı. Vali Aksoy, 9 farklı uyruktan çocuğun konuyla ilgili verdikleri mesajların yer aldığı çekimde çocuklarla sohbet etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel